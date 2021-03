"Io e la mia famiglia, una vita in quarantena" (Di martedì 9 marzo 2021) Simone Savoia Vito, Andrea e la ceroidolipofuscinosi “Per noi tutti i giorni c’è l’emergenza del coronavirus…”: Francesco Spera, 53 anni, non ha un tono rassegnato o piegato dallo sconforto. Tutt’altro, ha la piena consapevolezza della sua battaglia civile e silenziosa. Perché forse nasca una forza interiore quando la situazione appare disperata. Francesco è vicepresidente dell’Associazione Nazionale Ceroidolipofuscinosi A-NCL (www.a-ncl.it). Un volontariato nato dalla sua battaglia quotidiana assieme alla moglie Maria per i figli Vito, 20 anni e Andrea, 17. La ceroidolipofuscinosi neuronale è una rara malattia genetica neurodegenerativa, ne soffrono circa 40 giovani e giovanissimi in Italia, che consiste nell’accumulo eccessivo di sostanze nei lisosomi cellulari, cioè negli “apparati digerenti” delle cellule. Che in pratica perdono la loro funzionalità. Come si traduce ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Simone Savoia Vito, Andrea e la ceroidolipofuscinosi “Per noi tutti i giorni c’è l’emergenza del coronavirus…”: Francesco Spera, 53 anni, non ha un tono rassegnato o piegato dallo sconforto. Tutt’altro, ha la piena consapevolezza della sua battaglia civile e silenziosa. Perché forse nasca una forza interiore quando la situazione appare disperata. Francesco è vicepresidente dell’Associazione Nazionale Ceroidolipofuscinosi A-NCL (www.a-ncl.it). Un volontariato nato dalla sua battaglia quotidiana assieme alla moglie Maria per i figli Vito, 20 anni e Andrea, 17. La ceroidolipofuscinosi neuronale è una rara malattia genetica neurodegenerativa, ne soffrono circa 40 giovani e giovanissimi in Italia, che consiste nell’accumulo eccessivo di sostanze nei lisosomi cellulari, cioè negli “apparati digerenti” delle cellule. Che in pratica perdono la loro funzionalità. Come si traduce ...

