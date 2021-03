Il sindaco di Durazzano abbraccia la proposta di Mio Italia | sì a chiusure localizzate

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Il Movimento Imprese Ospitalita? (MIO), da diverso tempo sta affrontando diverse battaglie per permette agli esercenti commerciali di restare aperti e poter operare in un periodo difficile, condizionato dall’emergenza sanitaria ed economica. L’associazione che promuove il sistema imprenditoriale, propone la chiusura degli esercizi commerciali non piu? su scala regionale ma territoriale, tenendo conto dei dati della curva epidemiologica. Ladi evitare la chiusura delle attivita? commerciali su tutto il territorio regionale, avanzata da Paolo Bianchini, Presidente di MIOe Mario Carfora di MIO Benevento e? condivisa anche da Alessandro Crisci,di. La chiusura non piu? su scala regionale, permetterebbe la riapertura di ...

