Il primo post su Twitter è in vendita in un’asta digitale (Di martedì 9 marzo 2021) Jack Dorsey, CEO e co-fondatore di TwitterPuò un tweet diventare un oggetto unico da collezione valutato 2,5 milioni di dollari? Sì, se a offrirlo è il fondatore stesso di Twitter, Jack Dorsey e se il messaggio in questione è il primo in assoluto mai “cinguettato” sulla piattaforma. “Just setting up my twttr”, questo il testo di prova digitato da un allora 29enne Dorsey, ancora affaccendato al computer alle 21.50 del 21 marzo 2006. Ora, 15 anni dopo, quel messaggio di pochi caratteri diventerà un token non fungibile (ntf) basato su blockchain che permetterà al suo futuro detentore di dimostrarne la proprietà. https://Twitter.com/jack/status/20?ref src=twsrc%5Etfw Dorsey ha pubblicato su Twitter un semplice link che rimanda alla piattaforma Valuables, un sito dove è possibile vendere e comprare tweet ... Leggi su wired (Di martedì 9 marzo 2021) Jack Dorsey, CEO e co-fondatore diPuò un tweet diventare un oggetto unico da collezione valutato 2,5 milioni di dollari? Sì, se a offrirlo è il fondatore stesso di, Jack Dorsey e se il messaggio in questione è ilin assoluto mai “cinguettato” sulla piattaforma. “Just setting up my twttr”, questo il testo di prova digitato da un allora 29enne Dorsey, ancora affaccendato al computer alle 21.50 del 21 marzo 2006. Ora, 15 anni dopo, quel messaggio di pochi caratteri diventerà un token non fungibile (ntf) basato su blockchain che permetterà al suo futuro detentore di dimostrarne la proprietà. https://.com/jack/status/20?ref src=twsrc%5Etfw Dorsey ha pubblicato suun semplice link che rimanda alla piattaforma Valuables, un sito dove è possibile vendere e comprare tweet ...

