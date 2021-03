Ferrari LaFerrari, presto la sua nuova versione? (Di martedì 9 marzo 2021) La Ferrari starebbe lavorando alla prossima hypercar che prenderà il posto de LaFerrari. E’ quanto sostiene il sito web CarScoops, che ha pizzicato un misterioso prototipo in giro per le strade. I camuffamenti sono estremi, e quindi si riconosce poco di quello che sarà la nuova belva. Qualche informazione, comunque, ce l’abbiamo: e allora andiamo Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Lastarebbe lavorando alla prossima hypercar che prenderà il posto de La. E’ quanto sostiene il sito web CarScoops, che ha pizzicato un misterioso prototipo in giro per le strade. I camuffamenti sono estremi, e quindi si riconosce poco di quello che sarà labelva. Qualche informazione, comunque, ce l’abbiamo: e allora andiamo

Advertising

infoiteconomia : Ferrari Enzo e LaFerrari si sfidano in una drag race | Video - RValdemburg : RT @ClubAlfaIt: #Ferrari Enzo e La#Ferrari si sfidano in una drag race | #Video - autosportclas : ?????? ???????? FERRARI FXX K EVO 2017 For info write in private ?? autosport1361@gmail.com _________________ ??????????????… - ClubAlfaIt : #Ferrari Enzo e La#Ferrari si sfidano in una drag race | #Video - infoitscienza : Ferrari, incognita V12 sul successore di LaFerrari -