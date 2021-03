ELF CIV | Moto3 | Andrea Giombini passa al team Minimoto Portomaggiore

Advertising

CrazyWheels1 : Variazione calendari ELF CIV e Coppa Italia 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : ELF CIV

Motosprint.it

: Morri, Basso e Plazzi al via con il team Bucci Moto Biagio Miceli al via con il team Gresini Tra le fila dello junior team Gresini ci sarà un altro esordiente che proverà a replicare le ...: Morri, Basso e Plazzi al via con il team Bucci MotoIl pilota romano correrà con la nuova BMW M1000RR nella classe regina del campionato tricolore, dopo aver ben figurato nelle ultime stagioni del National Trophy 1000 come portacolori della medesima sq ...MOTORI - Il 17enne di Fano sarà protagonista nel campionato Superbike Supersport 300 e nel CIV (Campionato Italiano di Velocità) Dopo l’appuntamento al buio della scorsa stagione, quando per colpa del ...