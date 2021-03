Covid Italia, Salvini: “Lockdown? Marzo sarà il mese più difficile” (Di martedì 9 marzo 2021) Lockdown nazionale? Meglio zone rosse e restrizioni localizzate per abbassare la curva del contagio lì dove le varianti portano a picchi di nuovi casi di coronavirus. È questa la linea da tenere secondo Matteo Salvini, mentre il governo lavora a una ulteriore stretta rispetto alle misure già contenute nel nuovo Dpcm. “Il Lockdown nazionale per me sarebbe punitivo – dice il leader leghista in un’intervista su Facebook, con la giornalista Annalisa Chirico – sono favorevole a intervenire dove la situazione è a rischio. Dove c’è emergenza intervenire a livello locale, ma occorre dare dei segnali di speranza, come fatto ieri da Draghi”. Il segretario del Carroccio però è ben consapevole che la situazione è seria. “Il mese di Marzo sarà il mese più ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021)nazionale? Meglio zone rosse e restrizioni localizzate per abbassare la curva del contagio lì dove le varianti portano a picchi di nuovi casi di coronavirus. È questa la linea da tenere secondo Matteo, mentre il governo lavora a una ulteriore stretta rispetto alle misure già contenute nel nuovo Dpcm. “Ilnazionale per me sarebbe punitivo – dice il leader leghista in un’intervista su Facebook, con la giornalista Annalisa Chirico – sono favorevole a intervenire dove la situazione è a rischio. Dove c’è emergenza intervenire a livello locale, ma occorre dare dei segnali di speranza, come fatto ieri da Draghi”. Il segretario del Carroccio però è ben consapevole che la situazione è seria. “Ildiilpiù ...

