Cyclingtimenews : #ParisNice ???? Stefan Bissegger nuovo leader della classifica dei giovani ?????? - OA_Sport : Classifica Parigi-Nizza 2021, 3a tappa: Stefan Bissegger raggiunge in vetta Remi Cavagna, terzo Roglic a 8? - Fanta_Cycling : ?????Stefan Bissegger vince la terza tappa della Parigi-Nizza e diventa il nuovo leader della classifica generale. #ParisNice - infoitsport : Classifica Parigi-Nizza 2021, seconda tappa: Bol vince in volata, Matthews nuovo leader della generale - LinkaTv : E' iniziato CERCAMI A PARIGI su #raigulp Clicca qui per classifica tweet: -

Stefan Bissegger è la maglia gialla della Parigi-Nizza 2021 dopo la terza tappa. Al termine della cronometro da Gien a Gien di 14.4 km è mutata come prevedibile la classifica generale, che vi proponia ...Colpo doppio per Stefan Bissegger nella terza tappa della Parigi-Nizza 2021. Il giovane elvetico della ... Terzo posto, a nove secondi, per Primoz Roglic, migliore degli uomini di classifica al ...