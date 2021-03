Alfonso Signorini: “Non vorrei essere ricordato come ‘quello del Grande Fratello'” (Di martedì 9 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip 5 è finito ormai da più di una settimana e il conduttore Alfonso Signorini si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. “Più bassi che alti” in questa edizione e non tanto per gli ascolti (che tutto sommato hanno retto), quanto perché l’asticella, a livello di contenuti, è sprofondata: dai numerosi concorrenti squalificati alle pesanti dichiarazioni di Alda D’Eusanio. Eppure qualche momento di televisione accettabile c’è stato e a ricordarlo è Signorini stesso, intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni: “L’incontro tra Walter Zenga e il figlio Andrea è il mio fiore all’occhiello”, ha dichiarato. Poi si è detto contento della vittoria di Tommaso Zorzi anche se “ho sempre tifato Pierpaolo Pretelli. Avrei voluto che vincesse lui perché è un ragazzo di Grande ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) IlVip 5 è finito ormai da più di una settimana e il conduttoresi è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. “Più bassi che alti” in questa edizione e non tanto per gli ascolti (che tutto sommato hanno retto), quanto perché l’asticella, a livello di contenuti, è sprofondata: dai numerosi concorrenti squalificati alle pesanti dichiarazioni di Alda D’Eusanio. Eppure qualche momento di televisione accettabile c’è stato e a ricordarlo èstesso, intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni: “L’incontro tra Walter Zenga e il figlio Andrea è il mio fiore all’occhiello”, ha dichiarato. Poi si è detto contento della vittoria di Tommaso Zorzi anche se “ho sempre tifato Pierpaolo Pretelli. Avrei voluto che vincesse lui perché è un ragazzo di...

