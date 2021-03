Uomini e Donne, Giorgia Lucini mamma bis: è nato Tommaso (Di lunedì 8 marzo 2021) Innamoratissima del compagno, il giocatore di basket Federico Loschi, l’ex tronista di Uomini e Donne Giorgia Lucini l’ha appena reso papà per la seconda volta: dopo Riccardo, che ha due anni, oggi 8 marzo 2021 ha dato alla luce il secondogenito Tommaso. Nella serata di domenica, Giorgia aveva fatto sapere di essersi recata in ospedale per essere ricoverata in vista del cesareo programmato. E poco fa, tra le storie Instagram, è comparso il dolcissimo annuncio che i fan aspettavano, dato da papà Federico: “Alle 8.35 di oggi 8 marzo 2021 è nato quel gran figo di Tommaso Loschi. mamma Gio sta bene anche se un po’ intontita (ma solo poco più del solito). 3,980 kg per 55 cm di ragazzone”. Come da prassi vista l’emergenza Covid-19, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 8 marzo 2021) Innamoratissima del compagno, il giocatore di basket Federico Loschi, l’ex tronista dil’ha appena reso papà per la seconda volta: dopo Riccardo, che ha due anni, oggi 8 marzo 2021 ha dato alla luce il secondogenito. Nella serata di domenica,aveva fatto sapere di essersi recata in ospedale per essere ricoverata in vista del cesareo programmato. E poco fa, tra le storie Instagram, è comparso il dolcissimo annuncio che i fan aspettavano, dato da papà Federico: “Alle 8.35 di oggi 8 marzo 2021 èquel gran figo diLoschi.Gio sta bene anche se un po’ intontita (ma solo poco più del solito). 3,980 kg per 55 cm di ragazzone”. Come da prassi vista l’emergenza Covid-19, ...

