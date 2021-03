Titanic: il personaggio di Leonardo DiCaprio è realmente esistito? (Di lunedì 8 marzo 2021) Il regista di Titanic, James Cameron, ha parlato spesso della genesi del personaggio di Jack Dawson, interpretato nel film da Leonardo DiCaprio. A proposito della veridicità del protagonista di Titanic, interpretato da Leonardo DiCaprio, James Cameron ha affermato che qualsiasi somiglianza tra Jack Dawson e i passeggeri del transatlantico è poco più che una coincidenza. Tuttavia queste sue affermazioni non hanno impedito ai fan di cercare delle persone realmente esistete che corrispondessero al personaggio di Jack. Molti documentari e libri specificano che un uomo con le iniziali J. Dawson è morto sul Titanic, sebbene questo Dawson, di nome Joseph, fosse un membro dell'equipaggio affondato con la nave. La storia però ha ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 marzo 2021) Il regista di, James Cameron, ha parlato spesso della genesi deldi Jack Dawson, interpretato nel film da. A proposito della veridicità del protagonista di, interpretato da, James Cameron ha affermato che qualsiasi somiglianza tra Jack Dawson e i passeggeri del transatlantico è poco più che una coincidenza. Tuttavia queste sue affermazioni non hanno impedito ai fan di cercare delle personeesistete che corrispondessero aldi Jack. Molti documentari e libri specificano che un uomo con le iniziali J. Dawson è morto sul, sebbene questo Dawson, di nome Joseph, fosse un membro dell'equipaggio affondato con la nave. La storia però ha ...

