Steven Spielberg e creatori di Stranger Things faranno una serie dal Talismano di Stephen King

Sono più di 35 anni che Steven Spielberg sta tentando di portare sullo schermo uno dei suoi romanzi preferiti, Il Talismano scritto da Stephen King (appena tornato in libreria con Later) a quattro mani con Peter Straub. Il regista aveva acquisito i diritti cinematografici dell'opera nel 1982, addirittura due anni prima della sua uscita, con l'intenzione di farne un film, ma i diversi tentativi negli anni sono sempre andati a vuoto. Ora però si riaccendono le speranze sul progetto, che passa però dal grande al piccolo schermo: Spielberg, infatti, unirà le forze coi fratelli Duffer, i creatori di Stranger Things e noti fan del Maestro del brivido, per produrre un adattamento seriale di quel romanzo che sarà realizzato per Netflix

