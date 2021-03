"Si sarebbe gridato al miracolo". Malgioglio difende Orietta Berti e tira in mezzo Bocelli (Di lunedì 8 marzo 2021) E' il day after. Il giorno dopo il ritorno in tv dei big di Sanremo. Sicuramente questo Festival ha fatto trionfare Orietta Berti, mito assoluto del Festival 2021 tra gaffe, allagamenti in camera e una canzone meravigliosa. Cristiano Malgioglio scende in campo e difende Orietta facendo scudo contro alcuni critici musicali che l'hanno attaccata. “Senza togliere niente all'Orietta nazionale se questo pezzo l'avesse cantato Bocelli si sarebbe gridato al miracolo”, urla Malgioglio. Il grande tenore, amatissimo dal pubblico internazionale, potrebbe aver recepito il messaggio di Cristiano. Tra l'altro, con la voce di Bocelli il brano della Berti potrebbe trasformarsi in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) E' il day after. Il giorno dopo il ritorno in tv dei big di Sanremo. Sicuramente questo Festival ha fatto trionfare, mito assoluto del Festival 2021 tra gaffe, allagamenti in camera e una canzone meravigliosa. Cristianoscende in campo efacendo scudo contro alcuni critici musicali che l'hanno attaccata. “Senza togliere niente all'nazionale se questo pezzo l'avesse cantatosial”, urla. Il grande tenore, amatissimo dal pubblico internazionale, potrebbe aver recepito il messaggio di Cristiano. Tra l'altro, con la voce diil brano dellapotrebbe trasformarsi in un ...

