Serie A, oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo la ventiseiesima giornata (Di lunedì 8 marzo 2021) Nuovo turno di campionato che va in archivio al lunedì e con Inter-Atalanta che si è giocata sono ventisei le giornate di Serie A 2020/2021 che si sono fin qui disputate. E’ tempo allora di andare a controllare quali siano le classifiche a confronto giunti a questo punto mettendo a paragone lo scorso campionato e l’attuale stagione. E non mancano, come è ben intuibile, alcune sorprese. CLASSIFICA Serie A 2020-21 dopo 26 GIORNATE Inter 62 (+5) Milan 56 (+20) Juventus 52 (-11) *una partita in meno Roma 50 (+5) Atalanta 49 (-2) Napoli 47 (+8) *una partita in meno Lazio 43 (-19) *una partita in meno Verona 38 (=) Sassuolo 36 (+4) *una partita in meno Sampdoria 32 (+6) Udinese 31 (+3) Bologna 28 (-6) Genoa 27 (+2) Benevento 26 (Serie B) Fiorentina 26 (-4) Spezia 26 (Serie ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Nuovo turno di campionato che va in archivio al lunedì e con Inter-Atalanta che si è giocata sono ventisei le giornate diA 2020/2021 che si sono fin qui disputate. E’ tempo allora di andare a controllare quali siano legiunti a questo punto mettendo a paragone lo scorso campionato e l’attuale stagione. E non mancano, come è ben intuibile, alcune sorprese. CLASSIFICAA 2020-2126 GIORNATE Inter 62 (+5) Milan 56 (+20) Juventus 52 (-11) *una partita in meno Roma 50 (+5) Atalanta 49 (-2) Napoli 47 (+8) *una partita in meno Lazio 43 (-19) *una partita in meno Verona 38 (=) Sassuolo 36 (+4) *una partita in meno Sampdoria 32 (+6) Udinese 31 (+3) Bologna 28 (-6) Genoa 27 (+2) Benevento 26 (B) Fiorentina 26 (-4) Spezia 26 (...

