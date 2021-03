Scopriti | il brano di Folcast nella classifica di Spotify

Advertising

RosyMerola : #FOLCAST entra nella classifica VIRAL 50 GLOBAL di #Spotify con “Scopriti”, brano finalista del Festival di… - SinergicaMentis : FOLCAST entra nella classifica VIRAL 50 GLOBAL di Spotify con “Scopriti”, brano finalista del Festival di Sanre... - gasparebaglio : RT @fsnews_it: «Scopriti è il racconto del disagio di chi si trova a fare i conti con la solitudine. Nonostante questo, la volontà è rialza… - marcolino1428 : @sebapucc La parte del brano dei Maneskin in cui reitera ‘parla...parla...’; la parte ‘qui sull’erba siamo mille mi… - _PuntoZip_ : FOLCAST vince il Premio SIAE Roma Videoclip Sezione Nuove Proposte 2021 con “SCOPRITI”, brano prodotto da TOMMASO C… -

Ultime Notizie dalla rete : Scopriti brano

FOLCAST , finalista del Festival di Sanremo 2021 nella categoria ' Nuove Proposte ', entra nella classifica VIRAL 50 GLOBAL di Spotify alla 12posizione con il" (Laboratori Testone/Artist First), dopo aver esordito negli scorsi giorni nelle classifiche Top 50 Italia (alla 30posizione) e Viral 50 Italia (alla 3posizione). Il...Una vittoria la sua davvero meritata e, non solo per ilpresentato in gara, ma anche per il ... Terzo invece, Folcast con la sua '' e quarto Wrongonyou a cui, con 'Lezioni di Volo' , è ...Sanremo – Il racconto della quarta serata del Festival: ??Fiorello entra in scena con ?una parrucca anni '80-'90, un assaggio dell'annunciato duetto su ?"?Siamo donne" ...Alla fine della serata, si scoprirà il vincitore di Sanremo 2021 I 26 Big in gara canteranno ancora una volta il loro brano: ecco l’ordine di uscita della quinta serata. Le prime 3 canzoni, dunque, sa ...