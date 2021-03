(Di lunedì 8 marzo 2021) E’ stataunadial Tuscolano, dedita alla vendita sia all’ingrosso che al dettaglio di stupefacenti. I due spacciatori del quartiere vicino al parco degli Acquedotti per vendere lautilizzavano escamotage accurati: iinfatti per procedere con l’ordine inviavano dei messaggi ordinando cibo e bevande. Gli investigatori del VII Distretto San Giovanni, diretto da Antonio Soluri, insieme ai colleghi del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, durante uno dei numerosi servizi anti, hanno “intercettato” l’attività ed hanno iniziato a sorvegliare l’appartamento sospetto. Leggi anche:: ancora una maxi rissa tra giovanissimi (VIDEO) L’attività investigativa: ildellaLa ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, smantellata base di spaccio: i clienti ordinavano ‘cibo e bevande’ e il rider arrivava con la droga -

Ultime Notizie dalla rete : Roma smantellata

Adnkronos

Dalle prime ore di oggi, 5 marzo, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Terni, con la collaborazione di personale Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria (), hanno dato esecuzione ad alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Terni su richiesta della locale Procura. ...Chi è il ricettatore? Secondo gli accertamenti investigativi, la bandanei giorni ... il giudice ha ritenuto sufficiente l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di(dove ...TUSCOLANO Blitz Della Polizia di Stato che ha sequestrato ben 6 kg. di stupefacente. Lo spacciatore usa come modus operandi un messaggio, che ...(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Preoccupano in Italia i traffici e la gestione illecita di rifiuti e materiale radioattivo, causati anche dall'elevato costo di smaltimento: dal 2015 al 2019 i carabinieri hann ...