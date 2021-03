Noi e il virus: quello che ho capito in un anno di pandemia (Di martedì 9 marzo 2021) È un punto di svolta, teniamo duro e spostiamoci il meno possibile. Non rinneghiamo regole e chiusure: ci hanno salvato dal collasso. Ora semplifichiamo le vaccinazioni. Se siamo bravi, tra due mesi andrà meglio Leggi su corriere (Di martedì 9 marzo 2021) È un punto di svolta, teniamo duro e spostiamoci il meno possibile. Non rinneghiamo regole e chiusure: ci hsalvato dal collasso. Ora semplifichiamo le vaccinazioni. Se siamo bravi, tra due mesi andrà meglio

Advertising

Mardom74 : @MMmarco0 @MarioGuglielmi Si rendono conto che nonostante tutti i colori, le ordinanze e i dpcm gli amanti dei ritr… - LucaRic21703581 : RT @RogerAthom: Nei prossimi mesi, le persone vaccinate cominceranno a cadere come i birilli, vi faranno credere che c'è un VIRUS ancora pi… - MaxGlicerina : RT @RogerAthom: Nei prossimi mesi, le persone vaccinate cominceranno a cadere come i birilli, vi faranno credere che c'è un VIRUS ancora pi… - Letizia39899791 : @Corriere .... Bene... LORO HANNO mandato il virus.... Noi I fumi... - HubertBrowns : RT @RogerAthom: Nei prossimi mesi, le persone vaccinate cominceranno a cadere come i birilli, vi faranno credere che c'è un VIRUS ancora pi… -