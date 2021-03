Mattarella al Quirinale per l’8 marzo | donne colpite su più fronti

(Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – Al Quirinale si tiene oggi la celebrazione dell’8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle alte cariche dello Stato. FEMMINICIDIO: IN ITALIA SONO STATE UCCISE DODICI DONNE IN SOLI DUE MESI

Quirinale : #8marzo #Mattarella:è doveroso che la Repubblica rivolga un pensiero di grande riconoscenza alle tante donne che da… - Quirinale : #Mattarella: Il rispetto verso le #donne conosce molte declinazioni. Sul piano del linguaggio, innanzitutto. Dobbia… - Quirinale : #Mattarella: Rispettare si impara, o si dovrebbe apprendere, fin da piccoli. Sui banchi di scuola. In famiglia. Nei… - Cesare14931834 : RT @Quirinale: #8marzo, #Mattarella: Va ricordato, ancora una volta, che dove cresce il lavoro femminile, dove cresce la buona occupazione,… - GuisaTania : RT @Quirinale: #Mattarella: Il rispetto verso le #donne conosce molte declinazioni. Sul piano del linguaggio, innanzitutto. Dobbiamo respin… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Quirinale

Cerimonia alper celebrare l'8 marzo , festa della donna. Presenti fra gli altri anche, oltre ovviamente al presidente della Repubblica, Sergio, anche il premier Mario Draghi e la ministra ...La cerimonia alcone Draghi leggi anche L'Italia non è un paese per donneè intervenuto nel corso della tradizionale cerimonia per la Giornata internazionale della ...Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Il rispetto verso le donne conosce molte declinazioni. Sul piano del linguaggio, innanzitutto. Dobbiamo respingere le parole di supponenza, quando non di odio o di disprezz ...Cerimonia al Quirinale per la Festa della donna. Il presidente: "Il 70% dei contagi sul luogo di lavoro ha riguardato le donne" ...