Lockdown in tutta Italia per fare vaccini a tappeto: l'ipotesi del governo (Di lunedì 8 marzo 2021) Potrebbe arrivare già entro la fine di questa settimana una nuova stretta, a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo Dpcm lo scorso 6 marzo. Secondo quanto riporta La Repubblica, fonti di governo starebbero valutando l'ipotesi di istituire una zona rossa per l'Italia intera della durata di 3 settimane per spingere l'acceleratore sulle vaccinazioni.

