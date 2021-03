Larson, un anno fa sospeso per razzismo. Ora la vittoria in Nascar (Di lunedì 8 marzo 2021) Una vittoria, la prima su un tracciato ovale da 1,5 miglia, arrivata dopo una sospensione lunga quasi un anno. Il pilota californiano Kyle Larson, classe 1993, domenica 7 marzo si è aggiudicato la ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 8 marzo 2021) Una, la prima su un tracciato ovale da 1,5 miglia, arrivata dopo una sospensione lunga quasi un. Il pilota californiano Kyle, classe 1993, domenica 7 marzo si è aggiudicato la ...

Advertising

Gazzetta_it : Kyle #Larson, la #vittoria in #Nascar un anno dopo la sospensione per le frasi da #razzista @NASCAR… - __milan227 : @liam4ever @90ordnasselA E Stryger Larson un anno fa ci fece un gol e non sembrava molto dispiaciuto. quanto sei stupido poverino -