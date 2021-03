Inter, Conte: «Scudetto in tasca? Se guardo trovo 40€, ci vuole sacrificio» (Di martedì 9 marzo 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, commenta la gara contro l’Atalanta: ecco le dichiarazioni dopo la vittoria che conferma il primo posto Antonio Conte commenta la vittoria dell’Inter sull’Atalanta ai microfoni di Sky Sport. PRESSIONE – «C’era una bella pressione dopo le vittorie delle rivali. Ma la pressione aumenterà ancora. E in più giocavamo contro l’Atalanta, è una squadra che prende punti a tutte le grandi. Ha battuto il Milan 3-0 qui a San Siro, ha pareggiato con la Juve a Torino. Se non prepari bene la partita, rischi l’imbarcata». Scudetto – «Sono tre punti importanti, tre punti importanti contro un’ottima squadra. Stacchiamo l’Atalanta per il discorso Scudetto, andiamo a 13 punti e cominciano ad essere tanti. Per me l’Atalanta poteva ambire allo Scudetto. E ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Antonio, tecnico dell’, commenta la gara contro l’Atalanta: ecco le dichiarazioni dopo la vittoria che conferma il primo posto Antoniocommenta la vittoria dell’sull’Atalanta ai microfoni di Sky Sport. PRESSIONE – «C’era una bella pressione dopo le vittorie delle rivali. Ma la pressione aumenterà ancora. E in più giocavamo contro l’Atalanta, è una squadra che prende punti a tutte le grandi. Ha battuto il Milan 3-0 qui a San Siro, ha pareggiato con la Juve a Torino. Se non prepari bene la partita, rischi l’imbarcata».– «Sono tre punti importanti, tre punti importanti contro un’ottima squadra. Stacchiamo l’Atalanta per il discorso, andiamo a 13 punti e cominciano ad essere tanti. Per me l’Atalanta poteva ambire allo. E ...

