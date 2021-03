Gli hacker cinesi potrebbero aver rubato i dati sui vaccini europei (Di lunedì 8 marzo 2021) I tentativi da parte degli hacker sostenuti dallo stato di rubare i dati del vaccino COVID-19 potrebbero essere più ambiziosi di quanto si pensi. Secondo Reuters, fonti del quotidiano olandese De Volkskrant affermano che Russia e Cina hanno entrambi lanciato attacchi informatici contro l’Agenzia europea per i medicinali a dicembre, prendendo documenti per vaccini e trattamenti nel processo. Gli intrusi russi hanno avuto accesso per oltre un mese, hanno detto gli informatori, ed erano interessati alle destinazioni e alle quantità di acquisto per il vaccino Pfizer / BioNTech. Leggi anche: Attacco hacker Microsoft: gli utenti temono il peggio. Cosa sta succedendo? Secondo quanto riferito, i cinesi hanno attaccato nella prima metà del 2020, durante le prime fasi della pandemia, ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 8 marzo 2021) I tentativi da parte deglisostenuti dallo stato di rubare idel vaccino COVID-19essere più ambiziosi di quanto si pensi. Secondo Reuters, fonti del quotidiano olandese De Volkskrant affermano che Russia e Cina hanno entrambi lanciato attacchi informatici contro l’Agenzia europea per i medicinali a dicembre, prendendo documenti pere trattamenti nel processo. Gli intrusi russi hanno avuto accesso per oltre un mese, hanno detto gli informatori, ed erano interessati alle destinazioni e alle quantità di acquisto per il vaccino Pfizer / BioNTech. Leggi anche: AttaccoMicrosoft: gli utenti temono il peggio. Cosa sta succedendo? Secondo quanto riferito, ihanno attaccato nella prima metà del 2020, durante le prime fasi della pandemia, ...

