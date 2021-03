Ferdinando Guglielmotti | chi è il Visconte de L’Isola dei famosi?

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 8 marzo 2021) Per tutti è il re di Capalbio, anche se lui in una recente intervista rilasciata a SuperGuida TV si è definito “un tipo trasversale a cui piace l’umanità in tutte le sue forme e in tutti i suoi costumi”.ha acquisito improvvisa popolarità a seguito della partecipazione adei2021, dove figura nel cast dei concorrenti ufficiali insieme a un’altra nobile, la bellissima Drusilla Gucci. Prima di accettare l’invito a prendere parte al reality show di Canale 5,era conosciuto semplicemente come il, che poi è anche il suo titolo nobiliare. È infatti l’ultimo erede di un’antica famiglia nobile di Montalto di Castro, comune della provincia di Viterbo, noto soprattutto per ospitare le rovine della città etrusca Vulci, nella Maremma ...