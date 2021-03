Fatebenefratelli | arriva un mammografo digitale per prevenire i tumori

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Ospedaleha da oggi in dotazione da oggi un “– tomosintesi in 3D” strumento essenziale per la prevenzione del tumore al seno. Simbolica la data per l’acquisizione dello strumento diagnostico: l’8 marzo che è insieme Festa della donna e ricorrenza di San Giovanni di Dio, patrono dell’ordine ospedaliero. Il primario del servizio di Radiologia Carmine Manganiello ha spiegato: “E’ un’apparecchiatura innovativa all’avanguardia. Consente di studiare la malattia e localizzare le lesioni mammarie grazie alla combinazione d’immagini acquisite a due dimensioni, a tre dimensioni e con tomosintesi tridimensionale multi-strato”. Una Santa Messa, svoltasi al rione Ferrovia alla Chiesa di Costantinopoli e celebrata dall’Arcivescovo mons. Felice Accrocca, ha solennizzato ...

