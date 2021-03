Emergenza Covid a Scafati, il consigliere Russo: “Esiste un problema contagi” (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScafati (Sa) – “I numeri dei test Covid positivi confermano oramai che la situazione è diventata tremendamente complessa, nella Regione Campania, e tuttavia è oramai innegabile che esista un “problema Scafati”. L’amministrazione comunale e quella regionale ne prendano atto e cerchino di capire il perché adottando le misure necessarie a tutela della popolazione”. Così Michele Russo, consigliere comunale di Scafati, interviene sull’Emergenza sanitaria che da mesi tiene in ostaggio la città. “Negli ultimi 8 giorni a fronte di 20.163 test positivi in tutta la Campania ben 400 sono stati registrati a Scafati, mentre – tanto per fare dei paragoni semplici – a Salerno ci si è attestati a quota 339 ed a Nocera ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “I numeri dei testpositivi confermano oramai che la situazione è diventata tremendamente complessa, nella Regione Campania, e tuttavia è oramai innegabile che esista un “”. L’amministrazione comunale e quella regionale ne prendano atto e cerchino di capire il perché adottando le misure necessarie a tutela della popolazione”. Così Michelecomunale di, interviene sull’sanitaria che da mesi tiene in ostaggio la città. “Negli ultimi 8 giorni a fronte di 20.163 test positivi in tutta la Campania ben 400 sono stati registrati a, mentre – tanto per fare dei paragoni semplici – a Salerno ci si è attestati a quota 339 ed a Nocera ...

Advertising

amnestyitalia : In carcere Yasaman rischia la sua vita: l’emergenza Covid-19 ha messo in crisi il già fragile sistema sanitario ira… - riotta : Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo #Figliuolo nu… - matteosalvinimi : Buon lavoro al nuovo commissario per l'emergenza Covid, Generale Francesco Paolo #Figliuolo: alpino, uomo di grande… - GoalItalia : Il monito di Agnelli dall'ECA in chiave emergenza Covid: 'Bisogna cambiare il calcio, troppe partite non competitiv… - tvbusiness24 : #Emergenza Covid, via libera al vaccino di #AstraZeneca per gli over-65. #Von der Leyen assicura: “da aprile per l’… -