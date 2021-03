Elisabetta Gregoraci non sa accendere l’aspirapolvere: il video postato da Matilde Brandi (Di lunedì 8 marzo 2021) Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi hanno condiviso l’esperienza della casa del Grande Fratello Vip, anche se per poco tempo. Di recente hanno realizzato un video che è stato pubblicato su Instagram da una pagina social dedicata alla Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Le risate sono assicurate. Elisabetta e Matilde – Solonotizie24Matilde riprende Elisabetta Matilde Brandi non ha superato una delle prime nomination, dunque è stata costretta ad abbandonare il reality dopo poche settimane. Nonostante tutto ha avuto modo di approfondire l’amicizia di Elisabetta Gregoraci al punto tale da essersi riviste lontano dalle telecamere. Quest’ultima ha fatto molto ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 8 marzo 2021)hanno condiviso l’esperienza della casa del Grande Fratello Vip, anche se per poco tempo. Di recente hanno realizzato unche è stato pubblicato su Instagram da una pagina social dedicata allae Pierpaolo Pretelli. Le risate sono assicurate.– Solonotizie24riprendenon ha superato una delle prime nomination, dunque è stata costretta ad abbandonare il reality dopo poche settimane. Nonostante tutto ha avuto modo di approfondire l’amicizia dial punto tale da essersi riviste lontano dalle telecamere. Quest’ultima ha fatto molto ...

Advertising

pqrkerspov : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - LANGSFATE : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - alicedegrandiss : RT @sissssina: Mandano in tendenza #/iostocongiuli4 , giusto giustissimo, poi ne dicono di ogni sulla Gregoraci sulla Orlando e volavano qu… - Mariann87299931 : RT @sissssina: Mandano in tendenza #/iostocongiuli4 , giusto giustissimo, poi ne dicono di ogni sulla Gregoraci sulla Orlando e volavano qu… - Ginevra_Styles_ : RT @sissssina: Mandano in tendenza #/iostocongiuli4 , giusto giustissimo, poi ne dicono di ogni sulla Gregoraci sulla Orlando e volavano qu… -