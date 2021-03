Domenica In Mara Venier sbotta in diretta contro la Sgarbi: “Si dia una calmata” (Di lunedì 8 marzo 2021) Ieri, Domenica 7 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. In tale occasione, Mara Venier ha dato luogo al consueto appuntamento annuale dedicato completamente al Festival di Sanremo. direttamente dal teatro Ariston, infatti, la conduttrice ha tenuto le redini della trasmissione ospitando i vari esponenti della kermesse sanremese. Ad ogni modo, a causa della mancanza di tempo, la produzione è stata costretta a fare fuori alcuni concorrenti della settantunesima edizione del Festival, e questo ha sollevato parecchie polemiche. La produttrice musicale degli Extraliscio, Elisabetta Sgarbi, infatti, si è molto indignata, attaccando gli autori e la conduttrice. Quest’ultima non si è però risparmiata nella risposta. Domenica In parte in ritardo: tagliati ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 8 marzo 2021) Ieri,7 marzo, è andata in onda una nuova puntata diIn. In tale occasione,ha dato luogo al consueto appuntamento annuale dedicato completamente al Festival di Sanremo.mente dal teatro Ariston, infatti, la conduttrice ha tenuto le redini della trasmissione ospitando i vari esponenti della kermesse sanremese. Ad ogni modo, a causa della mancanza di tempo, la produzione è stata costretta a fare fuori alcuni concorrenti della settantunesima edizione del Festival, e questo ha sollevato parecchie polemiche. La produttrice musicale degli Extraliscio, Elisabetta, infatti, si è molto indignata, attaccando gli autori e la conduttrice. Quest’ultima non si è però risparmiata nella risposta.In parte in ritardo: tagliati ...

