Cyberpunk 2077 avrà anche tanti problemi e difetti ma questo video timelaps regala panorami mozzafiato (Di lunedì 8 marzo 2021) Dire che gli ultimi mesi sono stati tumultuosi per Cyberpunk 2077 sarebbe un enorme eufemismo. Dopo essere stato lanciato in uno stato incompleto e con patch e hotfix che vengono pubblicati il ??più velocemente possibile, Cyberpunk 2077 ha sicuramente molto margine di miglioramento. Tuttavia, un video recente mostra che il gioco ha ancora un enorme potenziale in termini di come potrebbe apparire visivamente. Allo stato attuale, sulla maggior parte delle piattaforme principali, Cyberpunk 2077 è pieno di glitch, bug e altri problemi tecnici. Sebbene alcuni dei bug più importanti siano stati corretti, il gioco ha ancora molta strada da fare prima che tutti questi problemi vengano finalmente risolti.

