Covid | Cartabellotta | “La terza ondata è partita e le terapie intensive sono in sofferenza Le decisioni politiche siano più tempestive”

(Di lunedì 8 marzo 2021) “Nuovo dpcm? Il mondo politico da mesi non ha capito uno dei problemi fondamentali che ci porta a essere sempre in ritardo nella lotta la virus: noi oggi vediamo i contagi di circa tre settimane fa. Per questa ragione levanno prese in modo tempestivo“.le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino, che spiega: “Avremo almeno 2-3 settimane di incremento della curva, anche se per assurdo chiuderemo tutto. In realtà, l’obiettivo della politica doveva essere quello di fare delle chiusure mirate come micro-zone rosse, ma avrebbero dovuto essere molto. Questa tempestività non c’è stata e il contagio si è allargato alle intere regioni”. Il medico aggiunge: “Il pacchetto delle misure, ovvero la tipologia di restrizioni da mettere ...