Covid, aree gioco e per sport chiuse (Di lunedì 8 marzo 2021) Da domani, martedì 9 marzo, a Torino e in tutto il Piemonte non sarà consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport all’interno di parchi, ville e giardini pubblici. “Visto il rapido aggravarsi della situazione epidemiologica dovuta alla crescente diffusione delle nuove varianti, invitiamo la cittadinanza a non utilizzare le aree gioco e sportive per limitare il rischio di assembramento nei parchi e tutelare la salute di tutti i cittadini”, ha dichiarato l’assessore al Verde Alberto Unia. Per informare la cittadinanza, nelle aree interessate sono stati posizionati cartelli informativi ai fini di segnalare quanto disposto dal Decreto 32 del Presidente della Giunta Regionale del 5 marzo 2021. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 8 marzo 2021) Da domani, martedì 9 marzo, a Torino e in tutto il Piemonte non sarà consentito l’utilizzo delleattrezzate perall’interno di parchi, ville e giardini pubblici. “Visto il rapido aggravarsi della situazione epidemiologica dovuta alla crescente diffusione delle nuove varianti, invitiamo la cittadinanza a non utilizzare leive per limitare il rischio di assembramento nei parchi e tutelare la salute di tutti i cittadini”, ha dichiarato l’assessore al Verde Alberto Unia. Per informare la cittadinanza, nelleinteressate sono stati posizionati cartelli informativi ai fini di segnalare quanto disposto dal Decreto 32 del Presidente della Giunta Regionale del 5 marzo 2021. L'articolo proviene da Nuova Società.

nuovasocieta : Covid, aree gioco e per sport chiuse - verbanonews : New post: In una settimana 24 pazienti Covid in più: alla Sette Laghi cresce la pressione sul pronto soccorso - Centralmente : Screening Covid in provincia di Chieti, pochi positivi nelle aree interne... - BumblebeeWatt : E se concentrassimo gli sforzi per rendere COVID-free un’intera regione alla volta? Consentiremmo a intere aree di… - MuseoDiocesano : In ottemperanza alle nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID–19, il… -