Atalanta | Ilicic in vantaggio su Muriel | le ultime verso l’Inter

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha un solo dubbio di formazione in vista dell'impegno di questa sera contro l'Inter: Ilicic o Muriel con Zapata? Si tratta del compagno di attacco di Duvan Zapata. Secondo Corriere dello Sport, al momento Josip Ilicic parte favorito su Luis Muriel. Per quanto riguarda la porta, Marco Sportiello dovrebbe essere confermato dal primo minuto al posto i Pierluigi Gollini.

