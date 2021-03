8 marzo: Mattarella, ‘dedicato a donne impegnate contro pandemia’ (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “La situazione femminile si fa critica anche dal punto di vista sanitario. L’Inail ha messo in luce, in un recente studio, che quasi il 70 per cento dei contagi denunciati sui posti di lavoro riguarda le donne. Le categorie professionali più colpite come contagi riguardano soprattutto il settore sanitario. E’ dunque doveroso che la Repubblica rivolga un pensiero di forte gratitudine alle tante donne che da ormai un anno si stanno impegnando negli ospedali, nei laboratori, nelle zone rosse per contrastare la diffusione del coronavirus. Esse lavorano in condizioni difficili, con competenza e abnegazione, con spirito di sacrificio e con la loro caratteristica capacità di sopportare grandi carichi di lavoro. A loro, in special modo, desidero dedicare questa importante giornata”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “La situazione femminile si fa critica anche dal punto di vista sanitario. L’Inail ha messo in luce, in un recente studio, che quasi il 70 per cento dei contagi denunciati sui posti di lavoro riguarda le. Le categorie professionali più colpite come contagi riguardano soprattutto il settore sanitario. E’ dunque doveroso che la Repubblica rivolga un pensiero di forte gratitudine alle tanteche da ormai un anno si stanno impegnando negli ospedali, nei laboratori, nelle zone rosse per contrastare la diffusione del coronavirus. Esse lavorano in condizioni difficili, con competenza e abnegazione, con spirito di sacrificio e con la loro caratteristica capacità di sopportare grandi carichi di lavoro. A loro, in special modo, desidero dedicare questa importante giornata”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, ...

