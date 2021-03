WTA Guadalajara 2021, Elisabetta Cocciaretto accede al tabellone principale: l’azzurra batte Lepchenko in due set (Di domenica 7 marzo 2021) Missione compiuta per Elisabetta Cocciaretto. l’azzurra (n.133 del mondo) ha ottenuto il pass per il tabellone principale del WTA di Guadalajara (Messico) battendo l’americana Varvara Lepchenko per 7-6 (1) 6-4 in 1 ora e 52 minuti di partita. Una prestazione solida dell’azzurra, testa di serie n.4 delle qualificazioni, che ha saputo interpretare bene i momenti topici del confronto per far sua la contesa. Nel primo set l’avvio è all’insegna dell’equilibrio. Entrambe le giocatrici hanno una buona resa al servizio, con l’azzurra costretta ad annullare appena una palla break nel quinto game. Nella fase calda del parziale la tensione entra in gioco ed è Cocciaretto a strappare per prima la battuta alla ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Missione compiuta per(n.133 del mondo) ha ottenuto il pass per ildel WTA di(Messico)ndo l’americana Varvaraper 7-6 (1) 6-4 in 1 ora e 52 minuti di partita. Una prestazione solida del, testa di serie n.4 delle qualificazioni, che ha saputo interpretare bene i momenti topici del confronto per far sua la contesa. Nel primo set l’avvio è all’insegna dell’equilibrio. Entrambe le giocatrici hanno una buona resa al servizio, concostretta ad annullare appena una palla break nel quinto game. Nella fase calda del parziale la tensione entra in gioco ed èa strappare per prima la battuta alla ...

Advertising

Ubitennis : WTA Guadalajara, il tabellone: di nuovo in campo Bouchard e Vandeweghe - bettbettobett15 : RT @SnizeMaster: ATP: Marseille: Qual: ??????Muller/Cressy o22.5 @ 1.80 B365 (2u) ??????Muller ML @ 2.51 Pinn ??????Horansky ML @ 2.06 Pinn Santi… - SnizeMaster : ATP: Marseille: Qual: ??????Muller/Cressy o22.5 @ 1.80 B365 (2u) ??????Muller ML @ 2.51 Pinn ??????Horansky ML @ 2.06 Pinn… - sportface2016 : #WTAGuadalajara Elisabetta #Cocciaretto avenza all'ultimo turno di qualificazione al main draw, eliminata Sara… - _Noops : WTA Guadalajara 1U - parlay Cocciaretto/Errani +124(2,24) at @bookmaker_eu Link in my profile has all open plays & results (CLV&ROI) -