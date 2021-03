Venier sfancula in diretta Sgarbi | produttrice degli Extraliscio

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 7 marzo 2021) MaraMarasilura inElisabetta(e sorella di Vittorio): durante l’appuntamento sanremese con Domenica In, la conduttrice ha risposto duramente alle dichiarazioni dellarilasciate ad AdnKronos, nelle quali ha denunciato la mancata ospitata odierna della band nel programma. Facendo nomi e cognomi, laha spiegato quello che è successo davvero, rispedendo al mittente le accuse. “Io di solito non rispondo mai perchè non amo le polemiche, evito le polemiche, però è uscita una AdnKronos da parte della signora Elisabetta, che ho il piacere di non conoscere. Cara signora, lei dice “furiosi con Mara ...