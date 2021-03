Sanremo 2021 | vincono i Måneskin! Secondi Francesca Michielin e Fedez

Leggi su oasport

(Di domenica 7 marzo 2021) I Måneskin hanno vinto il Settantunesimo Festival dicon il brano di “Zitti e buoni“. La band romana ha superato in volatacon “Chiamami per nome” dopo una rimonta significativa maturata grazie a un ottimo piazzamento al televoto, Ed Ermal Meta, terzo con “Un milione di cose da dirti“. Il risultato è stato determinato dal voto combinato anche con la sala stampa e la giuria demoscopica. Il gruppo formato da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, alla prima partecipazione in riviera, si è distinto con un pezzo a tinte rock anni 70 che già nella serata di venerdì aveva catturato il consenso dei giornalisti, tanto da spingerlo in seconda posizione nella classifica della sala stampa. Come ampiamente pronosticato a vincere il Premio della Critica Mia Martini è stato ...