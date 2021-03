Ronaldo e la rabbia per la panchina in Juve - Lazio: il retroscena (Di domenica 7 marzo 2021) Ronaldo in panchina. A sorpresa, Cristiano non è partito tra i titolari contro la Lazio. Anche il fenomeno è umano e ha bisogno di riposare. Così Andrea Pirlo ha deciso di risparmiare il fenomeno in ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 marzo 2021)in. A sorpresa, Cristiano non è partito tra i titolari contro la. Anche il fenomeno è umano e ha bisogno di riposare. Così Andrea Pirlo ha deciso di risparmiare il fenomeno in ...

