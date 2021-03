Recovery, l’incarico a McKinsey crea il caos e il governo cerca di metterci una pezza. Il retroscena (Di domenica 7 marzo 2021) Il caso della consulenza al colosso americano McKinsey per la riscrittura del Recovery Plan ora fa tremare la maggioranza. Dopo la protesta di FdI e di Giorgia Meloni, è arrivato l’altolà anche dall’ala sinistra del Pd, da M5S e Sinistra italiana. Come riporta Repubblica, nel governo erano in pochi a conoscere l’operazione «interamente gestita dall’asse Palazzo Chigi-Mef». E si punta il dito contro Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco. Caso McKinsey, il retroscena di Repubblica Sempre Repubblica ricostruisce il retroscena della vicenda e racconta che il ministro del Lavoro Andrea Orlando appena saputa la notizia ha chiamato il collega del Mef Daniele Franco per chiedere chiarimenti. Il ministro gli avrebbe spiegato i termini dell’accordo, poi messi nero su bianco in una ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 marzo 2021) Il caso della consulenza al colosso americanoper la riscrittura delPlan ora fa tremare la maggioranza. Dopo la protesta di FdI e di Giorgia Meloni, è arrivato l’altolà anche dall’ala sinistra del Pd, da M5S e Sinistra italiana. Come riporta Repubblica, nelerano in pochi a conoscere l’operazione «interamente gestita dall’asse Palazzo Chigi-Mef». E si punta il dito contro Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco. Caso, ildi Repubblica Sempre Repubblica ricostruisce ildella vicenda e racconta che il ministro del Lavoro Andrea Orlando appena saputa la notizia ha chiamato il collega del Mef Daniele Franco per chiedere chiarimenti. Il ministro gli avrebbe spiegato i termini dell’accordo, poi messi nero su bianco in una ...

