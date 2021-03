John Elkann: «La Juventus è l’amore di tutta la nostra famiglia» (Di domenica 7 marzo 2021) John Elkann ha parlato della Juventus e di cosa significhi il club bianconero per la sua famiglia John Elkann, presidente di Exor e Stellantis nonché cugino di Andrea Agnelli ha rilasciato un’intervista a La Stampa a 100 anni dalla nascita del nonno Gianni Agnelli. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 Juventus – «La Juve è il grande amore di tutta la nostra famiglia. Siamo gli unici, nel mondo, ad aver mantenuto un rapporto così forte e longevo con un club sportivo. Sarebbe stato fiero e felice di vivere l’ultimo decennio: 9 scudetti consecutivi, quasi il doppio dei 5 che lui visse da bambino negli Anni ’30. Avrebbe sposato la scelta coraggiosa di mio cugino Andrea: dopo un decennio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021)ha parlato dellae di cosa significhi il club bianconero per la sua, presidente di Exor e Stellantis nonché cugino di Andrea Agnelli ha rilasciato un’intervista a La Stampa a 100 anni dalla nascita del nonno Gianni Agnelli. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24– «La Juve è il grande amore dila. Siamo gli unici, nel mondo, ad aver mantenuto un rapporto così forte e longevo con un club sportivo. Sarebbe stato fiero e felice di vivere l’ultimo decennio: 9 scudetti consecutivi, quasi il doppio dei 5 che lui visse da bambino negli Anni ’30. Avrebbe sposato la scelta coraggiosa di mio cugino Andrea: dopo un decennio ...

