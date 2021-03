Ibrahimovic vero vincitore di Sanremo: il Festival è suo | News (Di domenica 7 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, autentico mattatore al Festival di Sanremo in questa settimana. Si è mosso come se fosse sul prato di 'San Siro' Ibrahimovic vero vincitore di Sanremo: il Festival è suo News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 marzo 2021) Zlatan, attaccante del Milan, autentico mattatore aldiin questa settimana. Si è mosso come se fosse sul prato di 'San Siro'di: ilè suoPianeta Milan.

Advertising

PianetaMilan : .@Ibra_official vero vincitore di @SanremoRai: il Festival è suo | #News - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… - undertheanus : L'11 che scenderà in campo oggi è da 7/8 posto. Inutile prendersi in giro. Mancando questi signori Kjaer Theo Benna… - infoitsport : Ibrahimovic al Festival, Tuttosport: 'Il vero vincitore. Sanremo è suo!' - annalamb35 : @VittorioSgarbi @SanremoRai @Fiorello Il vaffanculo è d'obbligo. Un festival , per non parlare dei Cachet (un vero… - sportli26181512 : Tuttosport: 'Il trionfo di Ibra: Sanremo a suo!': Il vero vincitore all’Ariston è stato Zlatan Ibrahimovic.… -