Fornitura extra del vaccino Pfizer | entro domani un carico con in dote 11mila dosi

Advertising

emmeguido : A parte il fatto che Australia non è terzo mondo e quindi non ha bisogno di aiuto. mi sembra così logico e semplice… - number1719 : Ovviamente sarà una coincidenza ma la Pippa più forte del Mondo @ciroimmobile e il @acmilan senza la fornitura ext… -

Ultime Notizie dalla rete : Fornitura extra

Corriere Adriatico

ANCONA - Unadi Pfizer per riuscire a coprire le prenotazioni della campagna vaccinale . Il carico è atteso tra oggi e domani e porterà in dote 11mila dosi. A differenza di Moderna e AstraZeneca, ...... in caso di soccorso primario richiesto da Centrali Operative confinantiregionali o di altre ... "Non solo ladi attrezzature e mezzi " afferma Cesare Cardani , Presidente della Onlus " ...LA GIORNATABRUXELLES I vaccini potrebbero fornire il primo banco di prova per la ritrovata cooperazione transatlantica fra Europa e Stati Uniti. Bruxelles sta infatti guardando a Washington ...ANCONA - Una fornitura extra di Pfizer per riuscire a coprire le prenotazioni della campagna vaccinale. Il carico è atteso tra oggi e domani e porterà in dote 11mila dosi.