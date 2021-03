Filippi: “Felice per l’atteggiamento visto, ma c’è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. I gol subiti…” (Di domenica 7 marzo 2021) Il Palermo crolla al "Barbera".Dopo l'incredibile vittoria maturata mercoledì scorso nel derby contro il Catania, la formazione rosanero, cade in casa sotto i colpi della Juve Stabia: impostasi con il risultato di 2-4. Un ko amarissimo da digerire, commentato nella consueta conferenza stampa post-gara, dal tecnico della compagine siciliana Giacomo Filippi. "Palazzi dà delle ottime garanzie dietro e si è ormai calato nel ruolo, sappiamo che abbiamo ottimi difensori che potranno sfruttare il loro momento. A fine primo tempo avevo due difensori centrali ammoniti e dunque il cambio di sistema era preventivato dato che c'era il rischio di un'espulsione. dobbiamo lavorare sulla concentrazione, bisogna insistere su questo comportamento perchè è impensabile che a ogni presunto fallo si fermino. Ci dobbiamo adeguare agli ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 marzo 2021) Il Palermo crolla al "Barbera".Dopo l'incredibile vittoria maturata mercoledì scorso nel derby contro il Catania, la formazione rosanero, cade in casa sotto i colpi della Juve Stabia: impostasi con il risultato di 2-4. Un ko amarissimo da digerire, commentato nella consueta conferenza stampa post-gara, dal tecnico della compagine siciliana Giacomo. "Palazzi dà delle ottime garanzie dietro e si è ormai calato nel ruolo, sappiamo che abbiamo ottimi difensori che potranno sfruttare il loro momento. A fine primo tempo avevo due difensori centrali ammoniti e dunque il cambio di sistema era preventivato dato che c'era il rischio di un'espulsione.sulla concentrazione, bisogna insistere su questo comportamento perchè è impensabile che a ogni presunto fallo si fermino. Ciadeguare agli ...

