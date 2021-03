FIFA 21: SBC Kevin Malcuit What If – Requisiti e Soluzioni (Di domenica 7 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la carta What If di Kevin Malcuit per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. L’evento What If mette a disposizione dei giocatori nuove opportunità per migliorare le proprie prestazioni, con oggetti speciali potenziati e scenari “E se?” con cui ottenere un ulteriore bonus alle valutazioni. Potete riscattare la carta speciale del difensore francese della Fiorentina completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21. Requisiti SBC Kevin Malcuit What If Francia Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Francia Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: 70 Serie A Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Serie A ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 7 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la cartaIf diper la modalità21 Ultimate Team. L’eventoIf mette a disposizione dei giocatori nuove opportunità per migliorare le proprie prestazioni, con oggetti speciali potenziati e scenari “E se?” con cui ottenere un ulteriore bonus alle valutazioni. Potete riscattare la carta speciale del difensore francese della Fiorentina completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21.SBCIf Francia Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Francia Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: 70 Serie A Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Serie A ...

