Bari, investito per errore dall'auto del padre: muore bimbo di 18 mesi (Di domenica 7 marzo 2021) Dramma a Bari. Un bambino di 18 mesi di nazionalità cinese è morto ieri sera dopo essere stato investito per errore dall'auto guidata dal padre, durante una manovra in retromarcia.... Leggi su ilmattino (Di domenica 7 marzo 2021) Dramma a. Un bambino di 18di nazionalità cinese è morto ieri sera dopo essere statoperguidata dal, durante una manovra in retromarcia....

Advertising

infoitinterno : Bari, bimbo di 18 mesi muore investito per errore dal padre - infoitinterno : Tragedia a Bari: bimbo di 18 mesi muore investito per errore dall’auto del papà - sulsitodisimone : RT @ultimenotizie: Un bambino di 18 mesi è morto ieri sera a #Modugno, in provincia di Bari, investito per sbaglio dal padre. - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Un bambino di 18 mesi è morto ieri sera a #Modugno, in provincia di Bari, investito per sbaglio dal padre. - fabioferrero71 : RT @mattinodinapoli: Bari, investito per errore dall'auto del padre: muore bimbo di 18 mesi -