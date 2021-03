Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali (Di sabato 6 marzo 2021) La seconda gara della 26a giornata di Serie A vede la sfida tra Udinese e Sassuolo. Queste le formazioni ufficiali alla Dacia Arena. Udinese (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Ayhan, Locatelli; Berardi, Lopez, Traore; Raspadori. All. De Zerbi. Foto: Sito Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) La seconda gara della 26a giornata di Serie A vede la sfida tra. Queste lealla Dacia Arena.(3-5-1-1): Musso; Bonifazi, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Ayhan, Locatelli; Berardi, Lopez, Traore; Raspadori. All. De Zerbi. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

