Tuffi | Assoluti Invernali 2021 | Marsaglia si impone dai 3 metri | Di Maria batte Batki dalla piattaforma

Leggi su oasport

(Di sabato 6 marzo 2021) Si è completata la seconda giornata degliin corso di svolgimento nel centro federale di Trieste. Erano due le finali più attesa: nei tremaschili il successo è andato a Lorenzo, mentre nellafemminile vittoria per Sarah Jodoin didavanti a Noemi. Il romano ha dominato la finale dal trampolino,ndosi con il punteggio di 416.70. Da segnalare soprattutto un quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato da 91.20 e un doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti da 78.40. In seconda posizione ha chiuso Andreas Sargent Larsen (363.85), mentre terzo si è piazzato Eduard Timbretti Gugiu (356.00). “Peccato per un paio d’errori ma sono tanti gli spunti buoni ...