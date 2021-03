Tornano le Sardine | le dimissioni di Zingaretti riaprono le scatolette

(Di sabato 6 marzo 2021) Oggi, sabato 6 marzo 2021, appuntamento alle 12 al Nazareno: “Sfida politica enorme ci attende, serve nuovo colpo reni“. E cosìledopo essere state chiuse in scatola per qualche tempo. Saranno diventate più buone, fermentate e maturate dopo un anno di lockdown?le: perchè? “Domani andremo al Nazareno. Non ci

GardiniGiorgio : Speravo di vedere scomparire il #M5S ma ora tornano alla ribalta degli altri scappati da casa come le #Sardine?? Occ… - nana_bubico : Tornano le sardine sotto forma di mortadella ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tornano Sardine

TPI

"Non ci andremo come" spiegano gli organizzatori " ma come semplici cittadine, attivisti, militanti di altri partiti, disoccupati, antifasciste, femministe, pensionati e disillusi. C'è una ...E orain campo: pressing dellesul Pd, dopo l'addio di Zingaretti. "Domani - spiegano lein un comunicato - andremo al Nazareno. Non ci andremo come, ma come semplici ...di Redazione #Modena twitter@modenanewsgaia #Cronaca Sono stati denunciati per invasione di edificio i due uomini, di nazionalità marocchina, sorpresi dagli agenti della Polizia ...Già oggi l'ex segretario non ha preso parte alla riunione della segreteria dem, lasciando al vice segretario Andrea Orlando il compito di presiedere il vertice con i segretari regionali ...