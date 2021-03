Tiramisù paradiso | profumato e candido come una nuvola di primavera!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 6 marzo 2021) Ilè la versione bianca del classico e tradizionale dessert al cucchiaio. Morbidissimo, si scioglie letteralmente in bocca mandandovi in un brodo di giuggiole! Senza uova e senza caffè, si prepara in 5 minuti e non necessita di cottura alcuna. Perfetto anche per i piccini perché non contiene caffeina, non deluderà i palati più esigenti per quel suo sapore fresco e delicato che lascia tutti a bocca aperta. Una torta fredda davvero unica nel suo genere, perfetta per concludere una cena con gli amici di sempre; golosa a merenda per ricaricare le energie. Curiose di conoscere la ricetta? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questo dolce al cucchiaio, procuratevi: panna da montare, 200 ml zucchero, 70 g miele, 1 cucchiaio savoiardi, 24 latte, q.b. per inzuppare i biscotti cocco ...