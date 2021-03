Tare: «Oggi ci giochiamo una fetta di qualificazione in Champions» (Di sabato 6 marzo 2021) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio e DAZN prima del match contro la Juventus Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio e DAZN prima del match contro la Juventus. Le sue parole. SU JUVE-LAZIO – «Non è eccessivo dire che ci giochiamo una fetta di qualificazione in Champions. Però, facendo il risultato stasera, facciamo un grande passo in avanti. Siamo fiduciosi di fare una buona gara e non giocando martedì abbiamo avuto modo di prepararla al meglio». SULLE ULTIME SCONFITTE – «Ci sono delle spiegazioni sulle sconfitte, ma quando succede devi accetTare e cercare sempre di reagire. Ci sono stati dei momenti più psicologici, che hanno inciso molto in quei periodi per i ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Igli, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio e DAZN prima del match contro la Juventus Igli, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio e DAZN prima del match contro la Juventus. Le sue parole. SU JUVE-LAZIO – «Non è eccessivo dire che ciunadiin. Però, facendo il risultato stasera, facciamo un grande passo in avanti. Siamo fiduciosi di fare una buona gara e non giocando martedì abbiamo avuto modo di prepararla al meglio». SULLE ULTIME SCONFITTE – «Ci sono delle spiegazioni sulle sconfitte, ma quando succede devi accete cercare sempre di reagire. Ci sono stati dei momenti più psicologici, che hanno inciso molto in quei periodi per i ...

