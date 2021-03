Spezia, Italiano: 'Non abbiamo perso umiltà. A Nzola servono minuti' (Di sabato 6 marzo 2021) LA Spezia - L'allenatore dello Spezia , Vincenzo Italiano , ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il pareggio casalingo contro il Benevento : "Queste partite spesso si perdono. Siamo stati bravi a ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 marzo 2021) LA- L'allenatore dello, Vincenzo, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il pareggio casalingo contro il Benevento : "Queste partite spesso si perdono. Siamo stati bravi a ...

Advertising

Mediagol : #Spezia-#Benevento, Italiano: 'Noi bravi a reagire, la salvezza non mi preoccupa. Gol di Gaich? Nato da un nostro e… - infoitsport : Spezia-Benevento 1-1, Italiano: 'Prestazione superlativa, buona reazione' - IamCALCIO : Mister #Italiano è rammaricato per le due traverse colte dal suo #Spezia nel match pareggiato contro il #Benevento.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Italiano: 'Sono partite che è importante non perdere, siamo stati bravi a riprendere il Benevento' https://t.c… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Italiano: 'Sono partite che è importante non perdere, siamo stati bravi a riprendere il Benevento' https://t.c… -