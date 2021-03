Sci | Kriechmayr vince a Saalbach | quarto Paris

(Di sabato 6 marzo 2021), 6 marzo 2021 " Maledetto meteo per Dominik, che ieri ha visto cancellare la discesa di, giustamente, per nebbia e vento quando era in testa. L'azzurro non è riuscito a ...

ha costruito il suo vantaggio in alto fino appunto alla traversa, perdendo un paio di decimi nel finale ma senza aprire la porta al rientro degli avversari per la vittoria. Quarto posto ...Questa la classifica dei primi cinque con i rispettivi tempi:1:53.07, Feuz 1:53.24, ...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ...(ANSA) – SAALBACH-HINTERGLEMM (AUSTRIA), 06 MAR – L’austriaco Vincent Kriechmayr, 29 anni e due ori mondiali nelle gare veloci di Cortina, ha vinto in 1.53.07 la discesa di cdm di Saalbach-Hinterglemm ...L’austriaco vince la discesa libera a Saalbach dopo la cancellazione di ieri, battuti Feuz e Mayer, quarto l’azzurro Paris ...