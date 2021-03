(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I Vigili Urbani, in diverse unità presenti nell’area del solarium, non si sono… accorti della presenza di due‘interdetta’. Eppure il loro sguardo certamente si sarà poggiato su quelle due giovanissime sagome con manine e piedini nella sabbia. Hanno allora deciso di lasciar correre, di non avviare il formale iter di identificazione dei genitori, eccetera. Ossia di non esasperare una situazione già molto pesante. Anche perché i, nella loro spontaneità, avrebbero potuto chiedere loro la ragione per cui, al pari di un anno prima, quellaè di nuovo vietata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Santa Teresa, #Bambini sulla #Spiaggia: libertà fuori... ordinanza ** - maurquie : Il 6 e 7 marzo chiuso l'arenile di Santa Teresa - elisaaam1 : RT @killdarknessx: falsa giulia, strafalsa guenda, falsissima maria teresa. LA SANTA TRINITÀ #tzfalsissimo #Verissimo #tzverissimo - killdarknessx : falsa giulia, strafalsa guenda, falsissima maria teresa. LA SANTA TRINITÀ #tzfalsissimo #Verissimo #tzverissimo - VarPlex : comunque tutto quello che ha detto Dayane mi ha scaldato il cuore, ogni volta che la rivedo mi sento come se fossi… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Teresa

Il Nuovo Diario Messaggero

di Gallura. La prima cittadina diGallura, Nadia Matta, ha comunicato l'inizio della campagna di vaccinazione over 80 in programma per martedì.... il Referente Distrettuale della Salute, Maria Grazia Maggio, psicologa psicoterapeuta, e Alfredo Manuli, Riferimento Civico della Salute didi Riva e collaboratore della RCS su Messina, ...Salerno – I Vigili Urbani, in diverse unità presenti nell’area del solarium, non si sono… accorti della presenza di due bambini sulla spiaggia ‘interdetta’. Eppure il loro sguardo certamente si sarà p ...L’amministrazione di Santa Teresa di Riva punta a valorizzare la famiglia. L’esecutivo municipale, con l’assessore al ramo Annalisa Miano, ha partecipato al bando “Educare in Comune” del Dipartimento ...